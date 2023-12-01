طبيب يهودي ناجٍ من الهولوكوست يطالب بيرس مورغان بزيارة غزة للوقوف على حقيقة إسرائيل (فيديو)

طالب الطبيب اليهودي الذي نجا من محرقة الهولوكوست غابور ماتي من المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان زيارة قطاع غزة لـ”تصحيح معلوماته عما يقع في فلسطين وحول مظلومية إسرائيل وحقها المزعوم في الدفاع عن نفسها”.

وقال ماتي الذي ينتمي لأصول هنغارية في مقابلة مع مورغان إنه “زار الأراضي المحتلة 3 مرات وفي المرة الأولى كان يبكي كل يوم على مدى أسبوعين كاملين”.

وأضاف: عندما تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، عليك أيضا أن تتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش بكرامة ويدافع عن نفسه ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واستطرد قائلا “أنا لا أبرر الأعمال الفظيعة التي وقعت في الــ7 من أكتوبر/تشرين الأول ولكني أتحدت عن غياب المعرفة التاريخية الحقيقة التي لا تريد إسرائيل كتابتها”.

“ستبكي كل يوم طوال أسبوعين”.. طبيب يهودي ناجٍ من محرقة الهولوكوست يطلب من المذيع البريطاني بيرس مورغان زيارة #غزة للوقوف على حقيقة إسرائيل#بيرس_مورغان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CE8iEKTEvy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

وتابع: التاريخ الذي لم يكتب بعد هو أن هناك شعبا فلسطينيا مهجرا تعرض أبناؤه وبناته وأطفاله على مدى 80 عاما للتهجير والسجن والقتل.

ووجه الطبيب اليهودي كلامه للمذيع قائلا “أحلم بالدولة اليهودية وأريد لهذه الحلم أن يتحقق اليوم قبل غدا؛ ولكن يبدو أن هذا الحلم يتم بناؤه على حساب مأساة شعب كامل هو الشعب الفلسطيني”.