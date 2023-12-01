متحدث باسم منظمة أطباء العالم: الإعلام الفرنسي يشكك في أرقام القتلى والمصابين الفلسطينيين (فيديو)

وصف المتحدث باسم منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي تعامل الإعلام الفرنسي مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنه “صعب وغير واضح”.

وقال كورتي في لقاء مع الجزيرة مباشر، الخميس، إن “الإعلام الفرنسي يوجه اللوم لنا لأننا لا نتحدث عن الرهائن الإسرائيليين في غزة، ونحن الأطباء والمنظمات الإنسانية لا دخل لنا بهذه الأمور ونهتم بوضع الجميع”.

وأضاف “أحد أعضاء المنظمة قُتل في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 100 من العاملين التابعين للأمم المتحدة”.

وكشف كورتي أن الإعلام الفرنسي يشكك في أعداد القتلى والمصابين من الجانب الفلسطيني، ويقلل من تصريحات العاملين في المجال الإنساني والصليب الأحمر وممثلي الأمم المتحدة وكل من يحاول المساعدة في قطاع غزة.

وقال إن الأرقام المطروحة في الإعلام الغربي عن القتلى والمصابين “لا تصل إلى الأعداد المهولة الحقيقية للضحايا”، مشيرًا أن هناك العديد منهم ماتوا بسبب الجوع ونقص إمدادات الغذاء والدواء وعدم وصول المساعدات.

وأشار كورتي إلى أن هناك حكومات غربية أصبحت تتبنى وجهة نظر معينة وخطاب إنساني يقول إنه ينبغي إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، لكنها في حقيقة الأمر مجرد غطاء أخلاقي لإخفاء الأسباب الحقيقية لهذه المأساة والمتسبب فيها.

وشدد المتحدث باسم منظمة أطباء العالم على أنه ينبغي لوسائل الإعلام والفاعلين الدوليين إدانة إسرائيل كما فعلوا مع حركة “حماس” في 7 أكتوبر.