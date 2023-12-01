مدير الصحة في غزة: مستشفيات القطاع لم تستقبل سوى 100 سرير خلال الهدنة ولم تدخلها علبة دواء واحدة (فيديو)

قال منير البرش، مدير الصحة في قطاع غزة إن الهدنة لم تغير أي شيء في واقع القطاع الصحي بغزة، وأن الأمم المتحدة ومعها منظمة الصحة العالمية تتحملان مسؤولية ما يقع.

وأضاف البرش في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن المؤسسات الدولية فشلت في إدخال الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة طوال أيام الهدنة، مؤكدا أنه مع تجدد القصف تبين للجميع أن القطاع الصحي في غزة منهار ولا يمكنه أن يواصل إسعاف الجرحى والمصابين.

وتابع قائلا إن الحصيلة العامة لأيام الهدنة لا تتجاوز بعض المساعدات الغذائية البسيطة؛ في حين أن “المستشفيات في القطاع لم تستقبل سوى 100 سرير ولم تدخلها علبة دواء واحدة”.

وأكد مدير الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال مصمم منذ اللحظة الأولى لعدوانه على استهداف المستشفيات وتدمير المنظومة الصحية الفلسطينية في القطاع.

وقال إن الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر على أجهزة لغسيل الكلى بهدف إعطابها، كما أطلق صاروخا آخر أمام مستشفى كمال عدوان وهو نفس ما فعله مع المستشفيات التي استهدفها سابقا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، استئناف الهجوم ضد قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة.