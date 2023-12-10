العفو الدولية: استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف الحرب في غزة أظهر استخفافًا قاسيا بمعاناة المدنيين

قالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أظهر استخفافًا قاسيًا بمعاناة المدنيين”.

وأضافت أنياس كالامار أن الإدارة الأمريكية “استخدمت الفيتو بشكل فاضح، وشَهَرَته كسلاح للاستقواء على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقوّضت مصداقيته وقدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب ولايته المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

وأوضح تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أنه لا يوجد أي مبرر للإدارة الأمريكية للاستمرار في عرقلة اتخاذ مجلس الأمن لأي إجراء مجدٍ لوقف إراقة دماء المدنيين في القطاع.

وأضاف نص التقرير أن استخدام الفيتو في هذه القضية الإنسانية يمثل “تقصيرا من قبل الولايات المتحدة ودورها المتمثل في منع الجرائم الفظيعة واحترام القانون الدولي”.

وحثت المنظمة الدولية جميع أعضائها في شتى أنحاء العالم على المبادرة بالتحرك وممارسة الضغط على الحكومات لإثبات أن القانون الدولي موجود لحماية الجميع من خلال وضع حد لهذه المذبحة في غزة وإقرار وقف دائم لإطلاق النار.

وكان جميع أعضاء مجلس الأمن صوّتوا، الجمعة الماضي، لصالح مشروع القرار المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، باستثناء الولايات المتحدة التي صوتت ضده، والمملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.