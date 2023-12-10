“القصف على أشده”.. مسنة فلسطينية تشكو استهداف الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس (شاهد)

رصدت الجزيرة مباشر حالة من الهلع انتابت النساء والأطفال والمسنين الفلسطينيين الموجودين بمحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب استهداف مدفعية جيش الاحتلال ساحة المستشفى بصفة مستمرة.

ووثقت الكاميرا جموع الأهالي وهم يهرعون للاحتماء داخل المستشفى من القصف المتواصل، وقالت امرأة مسنة “القصف على ودنه، القصف في كل مطرح، اعملوا لنا حل بدنا هدنة”.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة دير البلح ومخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة ومناطق عدة في شمالي القطاع.

كما جددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ولليوم الخامس والستين، تتواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع مخلفة آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مع اتهامات دولية لجيش الاحتلال بارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة.