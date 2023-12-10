برلمانية بريطانية: آن الأوان لإنهاء الحرب ضد الإنسانية في غزة وعلى بريطانيا أن تشعر بالخزي (فيديو)

قالت النائبة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب إنه “يجب على بريطانيا أن تشعر بالخزي في مجلس الأمن لعدم المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة”.

وأضافت كلوديا ويب في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أنه “آن الأوان لإنهاء الحرب ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة”، مشددة على أن العقاب الجماعي الذي يرتكبه جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة يرقى إلى “جريمة حرب”.

وكان أعضاء مجلس الأمن جميعهم صوّتوا، الجمعة الماضي، لصالح مشروع القرار المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، باستثناء الولايات المتحدة التي صوتت ضده، والمملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وشددت النائبة البريطانية على أن ما حدث في 7 من أكتوبر/تشرين الأول لا يعطي الحق لإسرائيل في ارتكاب هذا الكم الكبير من الجرائم وقتل الأبرياء، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وكانت النائبة في البرلمان البريطاني عن منطقة ليستر إيست، قد أعلنت أمس السبت أنها “قامت بالتوقيع على شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومقاضاة مرتكبيها”.

وأضافت كلوديا ويب في تغريدة بحسابها على منصة “إكس” قائلة “لن أكون شريكة فيما يقع من جرائم في غزة”.