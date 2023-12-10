روسيا: من غير المقبول استخدام هجوم 7 أكتوبر في عقاب جماعي لملايين الفلسطينيين (شاهد)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته “حماس” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مبررًا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.

وأضاف لافروف في نقاش على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2023، أن “هجوم حماس لم يأت من فراغ، وإنما بعد سنوات من الحصار والوعود الفارغة بإقامة دولة فلسطينية، ولطالما قلنا للإسرائيليين لسنوات عديدة إن أكثر ما يؤجج التطرف في الشرق الأوسط هو غياب آفاق الدولة الفلسطينية، كما قلنا لإسرائيل لسنوات عدة إن العامل الوحيد الأكثر خطورة في الشرق الأوسط هو عدم حل وضع الدولة الفلسطينية”.

وتابع “تحدثنا مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة وجود مراقبة دولية على الأرض في غزة، وأنه يجب ممارسة جميع الضغوط للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع”.

يشار إلى أنه على مدى الشهرين الماضيين أدانت روسيا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مثالًا على فشل السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.