قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشرإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الأحد، مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة وقصفت منزلين بالمدينة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري.

كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، تزامنا مع اقتحام واسع لعدة أحياء في المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن قوات من المشاة انتشرت في عدة أحياء من المدينة وشرعت بمداهمة بعض المنازل. وفي نابلس، أصيب فجر اليوم فتى وشاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق المدينة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن فتى أصيب بالرصاص، وشابا (24 عاما) أصيب بشظايا برصاص الاحتلال في الفخذ خلال اقتحام مخيم عسكر.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد وسط إطلاق للرصاص ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، كما اعتقلت الشاب أسعد نصر الله من منزله في المخيم. وفي بلدة عصيرة الشمالية في نابلس أيضا أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة فجر اليوم.