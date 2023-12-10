قيادي في حماس: المقاومة قتلت مئات الضباط والجنود الإسرائيليين خلال الأيام التسعة الماضية (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال، إن فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت أن “تقتل بضع مئات من جيش الاحتلال خلال الأيام التسعة الماضية بعد انتهاء الهدنة”.

وأضاف نزال في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن سلطات الاحتلال لم تتوقع الخسائر التي لحقت بقواتها، مؤكد أن “المقاومة بالميزان العسكري هي المنتصرة”.

وأكد نزال أنه لن يتم التفاوض مع العدو إلا بوقف كامل لإطلاق النار، وأنه “من المستحيل أن يخرج أسير إسرائيلي حيا من غزة عبر القوة”.

وأضاف “جيش الاحتلال لا يريد إطلاق سراح الأسرى في غزة لأن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار”.

وردا على تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري التي أعلن فيها أن “قيادة حماس منفصلة عن الأوضاع في الميدان”، أكد نزال أن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل هي “المنفصلة عن الواقع وليس حماس وأن المجتمع الإسرائيلي يعرف أن قادته يكذبون”.

وقال إن إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب يعود إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترى في وقف إطلاق النار هزيمة لإسرائيل.

وبشأن استمرار دعوات جيش الاحتلال المتكررة لسكان شمال غزة بالتوجه نحو الجنوب على الحدود مع مصر، أكد عضو المكتب السياسي في حماس أن الشعب الفلسطيني لن يكرر ما جرى عامي 1948 و1967 وأنه سيعود حتى لو تم إجباره على التهجير.