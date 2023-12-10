قيادي في حماس: إسرائيل تعيش هزيمة نفسية ودولة الاحتلال دخلت مستنقعا لن تخرج منه (فيديو)

نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد، صحة ما جاء في تصريحات على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح فيها أن “العشرات من مخربي حماس ألقوا سلاحهم واستسلموا لقواتنا خلال الأيام الأخيرة وهذه بداية النهاية لحماس”.

وقال غازي حمد في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء اليوم الأحد، “لن نسلم سلاحنا والمقاومة لن تستسلم بل ستواصل القتال”.

وأضاف أن تصريحات نتنياهو وباقي القادة العسكريين لجيش الاحتلال، تؤكد أن إسرائيل تعيش هزيمة نفسية جراء ضربات المقاومة، رغم البون الشاسع في المقدرات العسكرية الموجودة لدى الطرفين.

ووجّه القيادي في (حماس) رسالة مباشرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال “عليك أن تطالب دولة الاحتلال بالاستسلام وليس حماس”.

وأضاف أن ما يجري على الأرض هو “حقيقة واضحة وفاضحة لدولة الاحتلال التي دخلت مستنقعًا لن تخرج منه”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مشاركة في جريمة قتل المدنيين في غزة بتقديم الأسلحة لدولة الاحتلال.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد دعت إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقف عدوان الاحتلال والمجازر ضد المدنيين.

وأضافت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نجدد التأكيد على “تمسكنا بحقوقنا المشروعة وفي مقدمتها تقرير المصير والتحرير الشامل والعودة ورفضنا لمشاريع التسوية والتهجير القسري”.