مظاهرات في نيوزيلندا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

نظم محتجون في مدينة أوكلاند شمالي نيوزيلندا مظاهرة حاشدة أمام القنصلية الإسرائيلية، تطالب بوقف إطلاق النار على الفور وإنهاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

وردد المتظاهرون هتافات “الحرية لفلسطين” و”أوقفوا الحرب الآن”، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية، حاملين لافتات مكتوب عليها “هذه ليست دفاعا عن النفس، إنها إبادة جماعية”، و”اتركوا غزة تعيش”، و”يا إسرائيل ويا أمريكا أياديكم ملطخة بالدماء”.

وللأسبوع الثامن على التوالي، تواصلت المظاهرات المتضامنة مع سكان غزة في مدن أوروبية وفي شرق آسيا، وسط مطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وكان ناشطون قد أطلقوا على منصات التواصل الاجتماعي، دعوات لإضراب شامل حول العالم، غدا الاثنين، للتضامن مع أهالي غزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال الناشطون إنهم أطلقوا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم، بهدف الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لـ”وقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة” المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم “إضراب_من_أجل_غزة” أو (strikeforgaza#)، الذي اجتاح مواقع التواصل.