نتنياهو يدعو فرنسا وألمانيا لعدم الضغط عليه من أجل إنهاء الحرب (فيديو)

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على استخدام إدارته حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار، وعلى موافقته على شحنة عاجلة تضم حوالي 14 ألف قذيفة دبابة، يقول إنه من المقرر أن تصل إلى إسرائيل اليوم الأحد.

وأضاف نتنياهو، في بدء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أنه أبلغ زعيمي فرنسا وألمانيا، في مطلع الأسبوع، أنه “لا يمكن للمرء أن يدعم القضاء على حماس من جانب، ومن ناحية أخرى يضغط علينا لإنهاء الحرب”. وتابع أن القتال في غزة يستمر بكامل قوته وأن “العدالة في جانبنا”.

ראש הממשלה נתניהו: "שוחחתי עם קנצלר גרמניה ונשיא צרפת ואמרתי להם – אי אפשר ביד אחת לתמוך בחיסול חמאס וביד השנייה ללחוץ עלינו לסיים את המלחמה שתמנע את חיסול חמאס"@yanircozin pic.twitter.com/WgU81pZAfF — גלצ (@GLZRadio) December 10, 2023

وكان مجلس الأمن الدولي عقد أول أمس، اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس مستخدما فيه المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن “الفيتو” بهذا الخصوص، إذ استخدمته أول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد مشروع قرار بمجلس الأمن قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.