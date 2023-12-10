“هذا آخر ما تبقى لي منه”.. نازحة فلسطينية تحتضن حذاء زوجها الشهيد (فيديو)

قالت المواطنة الفلسطينية وصال الأشرم زوجة الشهيد أحمد الأشرم وهي تحتضن حذاءه بقوة “هذا آخر ما تبقى لي من رائحته، سأحافظ عليه واحتفظ به للذكرى”.

وأضافت وصال الأشرم في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر في غزة، أنهما تزوجا منذ ستة أشهر فقط، ومع استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء المدنية اضطرا للنزوح من بيتهم في غزة الزيتون بحثا عن مكان آمن إلى أن أصيب في عمليات القصف الأخيرة إصابة مميتة.

وتابعت والدموع تغالبها “لم نقض معا سوى ستة أشهر. واليوم رحل وتركني وحيدة”.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر وجود عدد من النازحين من سكان غزة وهو يتحلقون حول وصال الأشرم ويشجعونها على الصبر والتماسك.