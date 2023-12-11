الأطفال أكثر عرضة للأمراض.. نازحون من غزة يعانون من نقص الملابس الشتوية في ظل انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قال الشاب الفلسطيني أحمد أبو غالي الذي يعمل في أحد المحلات الخاصة ببيع الملابس، إنه مع تنامي معدلات النزوح نحو مدينة رفح شهدت العديد من محلات المدينة نقصا حادا في الملابس الشتوية.

وأضاف أبو غالي في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر، أنه يتلقى يوميا أكثر من 50 طلبا من النازحين الجدد على المدينة يريدون شراء ألبسة صوفية تقيهم من لسعات البرد.

وتابع “مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء، تزداد الطلبات على هذه العينة من الألبسة، لكن مع استمرار الحرب وكثرة النازحين يصعب الحصول عليها”.

وأكد أبو غالي أن ملابس الأطفال تشهد طلبا متزايدا من قبل الأسر خشية إصابة الأبناء بضربات الصقيع التي غالبا ما تؤدي للوفاة إذا لم تتوافر الرعاية الطبية الضرورية.

وقال الطفل النازح عز حسام “أتيت بمعية أهلي لشراء ألبسة شتوية لكني لم أحصل عليها”.

وأضاف “أخبروني بأن هذه العينة من البضائع غير متوفرة بسبب الحرب وغلق المعابر، وأنه علي أن انتظر وقف الحرب كي أتمكن من شرائها”.