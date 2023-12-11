شاهد: لحظة إعدام الاحتلال شابا فلسطينيا بمخيم الفارعة في طوباس

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل لقطات تُظهر لحظة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب رامي العبوشي بمخيم الفارعة في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية قبل أيام.

وأظهرت اللقطات قوات الاحتلال وهي تطلق النار على الشهيد رامي أكثر من مرة، مما أدى إلى وقوعه على الأرض جريحًا، لكنها عادت لتطلق النار عليه مجددًا مباشرة مما أدى إلى استشهاده على الفور.

تغطية صحفية: "فيديو يوثق لحظة إعدام قوات الاحـــتـلال للشاب رامي العبوشي في مخيم الفارعة، قبل أيام". pic.twitter.com/9mMPfY7C6n — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 11, 2023

من جانبها، قالت حركة حماس إن مشاهد قتل جنود الاحتلال للشاب الجريح دون أن يُشكل أي تهديد هي “عملية إعدام ساديّة بدم بارد، تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتّبعها حكومة الإرهاب في تل أبيب، وتحدث بالصوت والصورة أمام سمع ونظر العالم، دون أن تجد رادعًا من المجتمع الدولي أو المؤسسات القضائية الدولية”.

وأضافت الحركة في بيان اليوم الاثنين “هذه الجريمة البشعة، ومِن قبلها جريمة إعدام الطفلين آدم الغول وباسل أبو الوفا في جنين بالطريقة ذاتها، تستدعي تحركًا دوليًّا جادًّا من المؤسسات الدولية خصوصًا المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة هذا الكيان على جرائمه وانتهاكه لكل الأعراف والقوانين الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.