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“فش فيا إشي”.. شجاعة طفل ناج من قصف في غزة تحظى بمشاهدات مليونية (فيديو)

الفيديو أظهر أن الطفل أحمد كان يعاني من صعوبة في التنفس (وسائل التواصل)
الفيديو أظهر أن الطفل أحمد كان يعاني صعوبة في التنفس (وسائل التواصل)
11/12/2023-|آخر تحديث: 11/12/202310:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بهرت شجاعة طفل فلسطيني ناج من قصف إسرائيلي على غزة رواد منصات التواصل من مختلف البلدان، إذ أعاد مدونون نشر فيديو الطفل أحمد الذي ظهر مستلقيًا في مستشفى بالقطاع لكنه رفض الاستسلام للخوف، ونهض ببسالة قائلًا للطبيب “فش فيا إشي يا عمو”.

ووثقت عدسة المصور الصحفي عبود السيد، السبت الماضي، حوارًا بين الطفل الناجي أحمد ومواطن كان ضمن الموجودين في المستشفى إلى جانب فرد من الطواقم الطبية في أحد مستشفيات غزة.

ونهض الطفل أحمد من الأرض بعد أن ملأ غبار القصف ملابسه ووجهه، وردد بصوت مبحوح “يا عمو فش فيا إشي، الله يسلمك، ولا إشي فيا، بس برجف وما في وجع يا عمي”.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات على منصة “إنستغرام” كما تصدَّر منصة “إكس” ضمن أحد أكثر المقاطع المتداولة خلال اليومين الماضيين، إذ أشاد مدونون بشجاعة الطفل أحمد.

ووصف المدون زين العابدين البياتي المشهد في تدوينة قائلًا “أطفال لكنهم رجال بقلوبهم. شجاعة وبسالة أطفال غزة تُدرس. لن يرحم التاريخ كل متآمر وخائن ومطبع، ومن  ترك هذا الطفل وأمثاله يرتجفون”.

وأعادت الأكاديمية دينا السعدي بث فيديو الطفل أحمد، وعلقت عليه “هكذا يكبر أطفال غزة ويصبحون رجالًا”، في حين وصف المدون شادي نبهان الطفل أحمد بالبطل الصامد.

وقالت المدونة زهرة “صوته رايح، شفايفه زرق، أنفاسه مخطوفة. ‘ولا إشي’ اللي نطقها أحمد معناها أشياء فظيعة ما توصف ولا تقال. الله يحميك ويطمن قلبك، ويهدّهم ويمحيهم يا رب”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل