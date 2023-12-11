“فش فيا إشي”.. شجاعة طفل ناج من قصف بغزة تحظى بمشاهدات مليونية (فيديو)

أبهرت شجاعة طفل فلسطيني ناج من قصف إسرائيلي على غزة، رواد منصات التواصل من مختلف البلدان، حيث أعاد مدونون نشر فيديو الطفل أحمد الذي ظهر مستلقيا في مستشفى بالقطاع لكنه رفض الاستسلام للخوف ونهض ببسالة قائلا للطبيب “فش فيا إشي ياعمو”.

ووثقت عدسة المصور الصحفي عبود السيد السبت الماضي، حوارا بين الطفل الناجي أحمد ومواطن كان ضمن المتواجدين في المستشفى إلى جانب فرد من الطواقم الطبية في أحد مستشفيات غزة.

ونهض الطفل أحمد من الأرض بعد أن ملأ غبار القصف ملابسه ووجهه وردد بصوت مبحوح “يا عمو فش فيا إشي، الله يسلمك، ولا إشي فيا، بس برجف وما في وجع يا عمي”.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات على منصة “إنستغرام” فيما تصدر منصة “إكس” ضمن أحد أكثر المقاطع المتداولة خلال اليومين الماضيين، إذ أشاد مدونون بشجاعة الطفل أحمد.

ووصف المدون زين العابدين البياتي المشهد في تدوينة قائلا “أطفال لكنهم رجال بقلوبهم شجاعة وبسالة أطفال غزة تُدرس، لن يرحم التاريخ كل متآمر وخائن ومطبع ومن ترك هذا الطفل وأمثاله يرتجفون”.

"فش فيا إشي بس برجف" طفل من غزة نجا من الموت بعد قصف استهدف منزله في قطاع غزة

اطفال لكنهم رجال بقلوبهم

شجاعة و بسالة اطفال غزة تدرس

لن يرحم التاريخ كل متآمر و خاين و مطبع من ترك هذا الطفل و امثاله يرتجفون#ابو_عبيدة#غزة_العزة#ولعت#اضراب_شامل_يوم_الاثنين #الاضراب_الشامل pic.twitter.com/00iqYkah9L — 𖣔زين العابدين البياتي𖣔 (@z4_n2) December 11, 2023

وأعادت الأكاديمية دينا السعدي بث فيديو الطفل أحمد وعلقت عليه، “هكذا يكبر أطفال غزة ويصبحون رجالا”، فيما وصف المدون شادي نبهان الطفل أحمد بالبطل الصامد.

فش فيّا إشي ..بس برجف 😔طفل من تحت الركام يصر على أنه بخير ..

هكذا يكبر أطفال غزة ويصبحون رجالاً pic.twitter.com/HBngCvvcIQ — dr.dina sa3di دينا بنت فضل السعدي (@Sa3diDr) December 10, 2023

فش فيا اشي ❤️✌️والله يا احمد انك بطل

ابن بطل#غزة_الصمود#غزة_تقاوم pic.twitter.com/dsHuY1EJXn — Shadi Al Nabhan (@nabhan_shadi) December 10, 2023

وقالت المدونة زهرة، “صوته رايح، شفايفه زرق، أنفاسه مخطوفة، ولا إشي اللي نطقها أحمد معناها أشياء فظيعة ما توصف ولا تقال، الله يحميك ويطمن قلبك، ويهدهم ويمحيهم يارب”.