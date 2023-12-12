أب مكلوم من غزة باكيا: صاروخ إسرائيلي نزل علينا عندما خرجت أَنفّس عن أولادي في الشرفة (فيديو)

بكى أب من غزة بحرقة وهو يعلن خبر وفاة ابنه في قصف للاحتلال الإسرائيلي طال منزلهم حيث كانوا ينزحون في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال الأب للجزيرة مباشر، مساء الاثنين، إنه أخرج ابنه وأبناء أخيه إلى شرفة المنزل “للتنفيس عنهم”، فإذا بصاروخ إسرائيلي ينزل عليهم.

استشهد أبناء إخوته الثلاثة أحمد ومحمود وسلمى فيما نُقل ابنه إبراهيم فادي قدورة إلى المستشفى في حالة خطيرة. وقال الأب إنه ناشد العالم عبر الإذاعات والقنوات بإنقاذ ابنه الذي كان يرقد في المستشفى بين الحياة والموت، قبل أن يستشهد بعد 4 أيام.

وأفاد الأب بأن الاحتلال الإسرائيلي طلب منهم إخلاء حي الشجاعية، قائلا بمرارة “أخليناها وسمعنا الكلام”، ونزحوا منذ شهرين.

انفجر الأب باكيا أمام الكاميرا وهو يقول “أنا راضي بقسمة الله الحمد لله رب العالمين، الله يصبرني” قبل أن يعدّد محاسن ابنه الشهيد، ويفيد بأنه حافظ لكتاب الله وملقي جيد للشعر.

قال الأب إن المؤسسات التعليمية وتلك التي تعنى بالأطفال كانت تحب إبراهيم الذي كان يبلغ من العمر 15 سنة وتستضيفه لإلقاء الشعر، مشددا أنه حفظ القرآن الكريم باجتهاد منه ووصفه بأنه كان “نسمة” في حياتهم.

طالب الأب المكلوم بوقف الحرب في غزة وقال “بيكفي، بلاش نفقد أكثر من هيك، بكرا غير إبراهيم. أنا عرفت مصير ابني الله يرحمه”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء أمس الاثنين 18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.