استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدف مدينة جنين (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف حي “السيباط” في البلدة القديمة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان أن القصف الإسرائيلي تم بواسطة طائرة مسيرة استهدف أحياء متفرقة في البلدة القديمة بجنين.

وأكد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي للجزيرة مباشر وصول 4 شهداء للمستشفى عقب استهداف قوات جيش الاحتلال لبيوت المدنيين في حي السيباط.

وقال الشهود إن الجيش الإسرائيلي منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف لنقل المصابين.

وكان شهود عيان قد ذكروا فجر الثلاثاء، أن “قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وداهمت مخيمها ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على عدد من الأحياء في المخيم”.

وأشاروا إلى أن قوات من الجيش “تمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل”.

وفي اليوم الـ67 من العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، آخرها فجر اليوم في رفح جنوب القطاع مما تسبب في سقوط 20 شهيدا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر جديدة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية رفعت عدد قتلاه منذ بداية العدوان إلى 434.