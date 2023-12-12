السنيورة: إسرائيل لم تستطع تحقيق أي من أهدافها في الحرب على غزة (شاهد)

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بحق المدنيين، هو جريمة بكل معنى الكلمة ضد الإنسان، وضد كل الأعراف والقوانين.

وأضاف السنيورة في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “من المستغرب أنه مازال هناك إلى الآن من يقف إلى جانب إسرائيل فيما تقوم به، دون اعتبار لما يجري من مذابح بزعم ما يسمى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

وتابع “ما جرى خلال هذه الـ66 يوما أثبت أن الأهداف التي سعت إسرائيل لتحقيقها لا يبدو أنها استطاعت تحقيق أي منها، وأعتقد أن إسرائيل باتت تخسر كل يوم من رصيدها الذي بنته على أساس المظلومية”.

وأردف “لولا الولايات المتحدة لما استطاعت إسرائيل أن تستمر في هذا العمل، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم”.

ومع تواصل الحرب في غزة، تستمر المخاوف والتحذيرات من اتساع نطاق النزاع ليشمل جبهات إقليمية أخرى.

ففي جنوب لبنان، استشهد مختار بلدة الطيبة أمس الاثنين، جراء قذيفة إسرائيلية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء المدنيين منذ بدء التوتر على الحدود على وقع الحرب في غزة إلى 17 شخصا.