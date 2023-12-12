سرايا القدس تقصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لكتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي للمقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مشاهد من قصفها لحشود عسكرية وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة.

ورصدت المشاهد حمم هاون وقصف صاروخي، قالت الكتيبة إنها “دكت بها المواقع والآليات العسكرية في محاور التقدم شرقي خان يونس ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وظهر أحد مقاتلي سرايا القدس وهو يقرأ من المصحف الشريف الآية 100 من سورة النساء، التي قال الله تعالى فيها “وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا”.

ووضع المقاتل سلاحه بجانبه وقد افترش الأرض وسط الأشجار تحت دَويّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وأظهر المقطع كيف تلقى المقاتلون أمر إطلاق الصواريخ عبر هاتف أرضي.

وحفر المقاتل وهو حافي القدمين الأرض لتثبيت قاذفة الصواريخ، وردد المقاتلون “بسم الله، الله أكبر” وهم يطلقون عددا من الصواريخ باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو القذائف وهي تنطلق بسرعة قياسية نهارا وليلا. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط أمس الاثنين في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث أن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا، أمس الاثنين، “بجروح بالغة” في معارك بمناطق جنوبي القطاع.

وأضافت أن “قوات الجيش تواصل توغلها في عمق مدينتي خان يونس (جنوب) وغزة مدعومة بقصف جوي وبحري وتدمير البنى التحتية”.

وبمقتل الضابط ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 435 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت “كتائب القسام” الذراع المسلح لحركة حماس، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيانات منفصلة، إن عمليات الاستهداف أوقعت “قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية”.

وتعددت محاور القتال بين الفصائل والجيش الإسرائيلي بين “شرق مدينة غزة، وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وبيت لاهيا في الشمال، وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع”.