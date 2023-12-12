شاهد: كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل

أظهرت صور خاصة بالجزيرة، اليوم الثلاثاء، إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لدفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وتضمنت الصور رشقات صاروخية للمقاومة الفلسطينية وهي تعبر أجواء القطاع باتجاه غلاف غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالمقابل أوضحت صور أخرى لحظة اعتراض القبة الحديدية لعدد من صواريخ المقاومة في سماء عسقلان، فيما سمع دوي صفارات الإنذار.

وكان الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط أمس الاثنين في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “الرائد (احتياط) زفيكا لافي فوقي قتل الاثنين متأثرا بجراحه”، دون تفاصيل أكثر.

وبمقتل الضابط ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 435 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق هيئة البث الإسرائيلية.