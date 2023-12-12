طفلة تروي برعب لحظات القصف: شاهدت الصاروخ بعيني فحملت أخي الرضيع وهربت لكن صاروحا آخر أصابنا (فيديو)

روت طفلة فلسطينية جنوبي رفح في قطاع غزة ما تعرضت له وعائلتها، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على المكان الذي كانوا ينزحون فيه.

وقالت الطفلة برعب كبير ظهر على ملامحها وكلماتها، من المستشفى الكويتي التخصصي إنها شاهدت الصاروخ بأم عينها وهو يقع أرضا، وحملت أخاها الرضيع وهمت بالهروب، قبل أن يقع صاروخ آخر أصابت شظاياه الطفل في عينيه.

تلقفت الصغيرة الكلمات وسط الخوف وقالت إنها شاهدت رأس أختها مغطى بالدم وابن عملها وهو جريح، وقالت إن سيارة مرت وأخذتهم وهي لا تعلم إلى أين، فيما حملت هي أخاها الرضيع وركبت سيارة الإسعاف.

ووصل عدد من الجرحى والمصابين، بينهم نازح عجوز، إلى المستشفى الكويتي اليوم الثلاثاء إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فارغة بجوار الحدود المصرية.

ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى وهرعت الطواقم الطبية إلى إسعافهم في فضاء خارجي خصص لاستقبال الحالات العاجلة وغير الخطيرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات المواطنين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأُصيب آخرون، ودمرت عشرات المنازل في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت بأن 20 مواطنا استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. كما استشهد مواطنان، وأُصيب آخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

واستشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة سالم في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وتم دفنهم في أماكن مجاورة، لصعوبة التنقل، وتواصل الغارات.

ودمرت طائرات الاحتلال 10 منازل على رؤوس ساكنيها في حي الدرج ومنطقة الصحابة، ما أدى على سقوط العشرات ما بين شهيد وجريح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، وسط صعوبة بالغة في الوصول إليهم، بسبب عمليات التغول، والقصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة، التي تطلق الرصاص بشكل عشوائي على المارة في أنحاء مختلفة.