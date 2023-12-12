عشرات الشهداء والجرحى من الرُضع والأطفال في قصف إسرائيلي على مدينة رفح (فيديو)

امتلأت باحة مستشفى “أبو يوسف النجار” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بجثث الشهداء بينهم عدد من الأطفال والرُضع.

واستشهد 20 فلسطينيا من الرجال والنساء والأطفال، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر لقطات مؤثرة لتوديع الشهداء، إذ ظل طفل يبكي وسط الجثث التي بينها أفراد عائلته، فيما لم يتمكن شاب من إفلات جثة والده الشهيد وظل يعانقها وقتا طويلا.

وبكى شاب آخر وهو يكشف وجه أحد الشهداء من عائلته، فيما ظهرت وجوه الأطفال والرضع وسط الأكفان.

وأظهرت لقطات أخرى للجزيرة مباشر دمارا واسعا لاستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة “حرب” في رفح، وهرع المسعفون من الدفاع المدني والأهالي إلى إنقاذ العالقين تحت الأنقاض في الظلام الحالك وعلى كشافات الهواتف النقالة.

وحفر المتطوعون التراب والدمار بآليات بسيطة وواجهوا صعوبات بالغة في محاولة استخراج العالقين من تحت المنزل الذي دُمر بشكل كامل في حي الزهور بالقرب من مخيم الشابورة وسط رفح.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين والجرحى من الذين تمكنوا من الخروج من تحت أكوام الدمار إلى المستشفى، حيث وصل الناجون من القصف لوداع ذويهم.

وبكت امرأة بحرقة وهي تودع أبنائها وزوجها الذين استشهدوا جميعا في القصف الإسرائيلي.

ووصل شهداء وجرحى إلى مستشفى النجار بعد استهداف منزل في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح، أغلبهم أطفال ورُضع مجهولة هويتهم، إذ قال أحد الناجين إنهم أطفال عائلات نزحت إلى رفح أمس.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.