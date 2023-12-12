كنديون ينضمون إلى قافلة اليوم العالمي للإضراب لوقف الحرب على غزة (فيديو)

شهدت دعوة الإضراب العالمي للتضامن مع غزة استجابة واسعة في مختلف دول العالم، ومنها كندا التي بدأ فيها أصحاب شركات خاصة ومحال تجارية تطبيق الإضراب وتعليق خدماتهم لعدة أيام في مختلف مناطق الدولة.

وقال إياد عمر في لقاء مع الجزيرة مباشر: “في كندا تقريبا الإضراب كان شبه شامل خاصة بين الجالية وبين المؤيدين للجالية الفلسطينية”، موضحا أن الكثير من الناس في كندا طبقوا قرار الإضراب ولازموا منازلهم تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي غزة.

وأضاف إياد الذي يعمل في جمعية المهنيين الفلسطينيين، أن أهمية الإضراب تكمن في الضغط على الحكومة الكندية؛ لتوصيل رسالة شعبية بشأن رفضهم لما يجري في غزة.

وأشار محمد عبد الرحمن، وهو صاحب صالون حلاقة، إلى أنه بدأ تنفيذ الإضراب وأغلق صالونه؛ مناصرة لأهالي غزة الذين يعيشون في “ظلم ومعاناة”.

وفي مقابلة مع محمد الباش، قال مدير سلسلة مطاعم مندي أفندي “قررنا إغلاق كافة الفروع في كندا لإثبات الوقائع”، مشيرا إلى تضامنه مع باقي الناس في العالم الذين يحاولون كشف ما يحصل في غزة بتطبيقهم قرار الإضراب.

وأضافت فرح الشمري، وهي موظفة في مطعم مندي أفندي، أن المشاركة في الإضراب واجب إنساني يجب أن يقوم به الجميع، واعتبرتها أقل ما يستطيع الفرد تقديمه لشعب غزة.