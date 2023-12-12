من بينها “التعادل” و”الضربة القاضية”.. خبير يناقش سيناريوهات إنهاء الحرب على غزة (فيديو)

قال مدير مركز الإسلام والشؤون الدولية سامي العريان إن الفهم الحقيقي والشامل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقتضي ضرورة استحضار أهداف كل طرف من طرفي النزاع وما تحقق منها وما لم يتحقق.

وأضاف العريان، في لقا ء مع الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن 4 سيناريوهات ممكنة لإنهاء الحرب في القطاع تعتمد على قدرة ونجاح أحد الطرفين في حسم المعركة إما بالضربة القاضية أو الفوز بالنقاط.

واعتبر العريان أن هذه السيناريوهات الأربعة ما زالت قائمة وقابلة للتحقق في أي لحطة، لكنه أكد أن “احتمالية الفوز بالضربة القاضية أو النقاط لأي من الطرفين مستبعدة”، مشيرا إلى أن تاريخ الحروب بين إسرائيل وحماس يدعم هذا التوجه.

وقال “رغم التفوق العسكري الإسرائيلي الواضح، إلا أن المقاومة الفلسطينية دخلت حرب طوفان الأقصى وفق قاعدة النصر أو الشهادة”.

بالمقابل، أكد العريان أن سيناريو التعادل هو الاحتمال الأكبر لإنهاء حرب غزة، وحينها سيقر الطرفان بتحقيق انتصارات محددة وتكبد خسائر مادية ومعنوية.

وقال إن إقرار طرفي النزاع بهذه الحقيقة الحربية من شأنه أن يقود إلى تسوية سياسية جديدة، قد تأخذ شكل تبادل الأسرى مقابل انسحاب كلي للجيش الإسرائيلي من غزة إلى جانب ملفات أخرى.

وأضاف “المهم في هذا السيناريو هو أننا لا نريد لإسرائيل أن تأخذ أي مكاسب سياسية جديدة عجزت عن نيلها عسكريا”.