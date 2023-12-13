أب فلسطيني يحمل جثمان طفله عقب استشهاده ويصيح صارخا: ما ذنبه يا نتنياهو؟

وجَّه أب فلسطيني مكلوم رسالة غاضبة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب استشهاد زوجته وطفليه في قصف إسرائيلي، أمس الثلاثاء، على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتوجه الأب المفجوع حاملًا جثمان أحد طفليه من داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وبصوت متهدج، بسؤال إلى نتنياهو قائلًا “هذا إيش ذنبه يا نتنياهو؟ ده كان نايم في البيت، إيش ذنبه؟ّ!”.

وتواصل القصف الجوي والقتال البري طوال الليل في أنحاء قطاع غزة، خصوصًا في خان يونس ورفح في الجنوب، ومدينة غزة في الشمال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية أن أكثر من 40 شهيدًا بينهم 10 أطفال وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة حيث نزح 85% من السكان البالغ تعدادهم 2.4 مليون نسمة، شبَّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه “جحيم على الأرض”.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 18412 أغلبهم أطفال ونساء، منذ بدء إسرائيل حربها على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.