بايدن: إسرائيل تفقد الدعم العالمي بسبب القصف العشوائي على غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم العالمي لحربها ضد حماس بسبب قصفها العشوائي على قطاع غزة.

وأضاف بايدن الثلاثاء في حفل انتخابي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن نتنياهو عليه أن يغير موقفه الرافض لحل الدولتين قائلا ” لا يمكن لنتنياهو أن يقول إنه لن توجد دولة فلسطينية في المستقبل .. بل يتعين عليه القيام ببعض الإجراءات لتعزيز جيش السلطة الفلسطينية وتقويته”

بدوره، أقرّ نتنياهو بوجود “خلاف” مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحُكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة.

وتمثّل هذه التصريحات خلافاً علنياً يظهر لأول مرة بين الجانبين بعد أسابيع كان دعم الرئيس الأمريكي فيها لإسرائيل مطلقاً.

وقال بايدن إنّ إسرائيل تحظى بدعم “أوربا” و”معظم دول العالم” بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس عليها انطلاقاً من غزة.

وأضاف “لكنّهم (الإسرائيليين) بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث”.

وفي خطابه، أكّد الرئيس الأمريكي أنّه “ليس هناك أيّ شكّ في ضرورة القضاء على حماس”، لكنّه نفى بالمقابل الحجج التي قال إنّ نتنياهو ساقها لتبرير قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، ولا سيّما لقوله إنّ قوات التحالف “سوّت بالأرض” ألمانيا النازية واستخدمت أسلحة نووية ضدّ اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح بايدن أنّه قال لنتنياهو إنّه بعد الحرب العالمية الثانية تمّ إنشاء مؤسّسات دولية “للتأكّد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى”.

كما أكّد الرئيس الأمربكي أنّ الولايات المتّحدة ارتكبت “أخطاء” بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وقال في إشارة إلى الإسرائيليين” لا ترتكبوا نفس الأخطاء التي ارتكبناها في 11 سبتمبر .. لم يكن هناك أي سبب يجعلنا نخوض حربًا في أفغانستان .. لم يكن هناك سبب يدفعنا إلى القيام ببعض الأشياء التي فعلناها”.

وأضاف بايدن “أمام نتانياهو قرار صعب يتعين عليه اتخاذه في ما يتعلق بحكومته التي وصفها بأنها أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل”

وأوضاح بايدن “رئيس الوزراء الإسرائيلي صديق جيّد، لكنّني أعتقد أنّ عليه أن يتغيّر، ومع هذه الحكومة، هذه الحكومة في إسرائيل تجعل من الصعب عليه التحرّك”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى اليمنيين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية ومن بينهم الوزير إيتمار بن غفير قائلا ” بن غفير ورفاقه لا يريدون أي شيء من قريب أو بعيد عن حل الدولتين .. إنهم يريدون فقط الانتقام ضد جميع الفلسطينيين”.

وعلى الرغم من انتقادات بايدن للحكومة الإسرائيلية إلا أنه أكد استمرار دعمه لإسرائيل قائلا ” هذا التزام لا يتزعزع” لكنه قال أيضا إن سلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل كدولة يهودية مستقلة على المحك.

وعن الأسرى في غزة قال بايدن ” نحن مستمرون في تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل في ملاحقتها لحماس ولقد أمضيت شخصيا ساعات – ساعات، دون مبالغة – أتحدث مع القطريين والمصريين والإسرائيليين لتأمين حرية أكثر من 100 رهينة لن نتوقف حتى — نعيد كل رهينة إلى وطنه”.

وحول المساعدات الإنسانية إلى غزة قال بايدن ” سوف نستمر في قيادة العالم في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين وكذلك للتأكيد لأصدقائنا في إسرائيل على ضرورة حماية حياة المدنيين”.