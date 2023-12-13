طواقم الدفاع المدني تتمكن من إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزله برفح (شاهد)

تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة من إنقاذ طفل (5 أعوام) من تحت أنقاض منزل عائلته الذي استهدفه طيران الاحتلال بمحافظة رفح جنوبي القطاع.

وأظهر مقطع فيديو أفراد الدفاع المدني وهم يسابقون الزمن لانتشال الطفل (كريم) من بين ثنايا الركام المنهار فوق جسده، في حين بدت ركبته وقد تعرضت لإصابة جراء انهيار المنزل.

وأخذ المسعفون يهدئون من روع الطفل ويضمدون جراحه، بعد أن شرع في البكاء مؤكدًا أنه كان نائمًا بجوار أمه قبل أن يتعرض المنزل للقصف فجأة.

يُذكر أن طواقم الإنقاذ تعمل ساعات طويلة في انتشال الشهداء وإنقاذ المصابين من تحت أنقاض المنازل المدمرة، بسبب إمكاناتها المحدودة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18412 شهيدًا و50100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية.