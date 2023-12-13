وكيل وزارة الصحة بغزة: المحاصرون في مستشفى كمال عدوان لا يجدون شربة ماء (فيديو)

قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش إن إدارة مستشفى العودة ترفض أوامر الاحتلال بإخلاء المستشفى، مؤكدًا أن المحاصرين في مستشفى كمال عدوان لا يكادون يجدون الماء.

وأضاف البرش في تصريحات، اليوم الأربعاء، للجزيرة مباشر “الاحتلال يمعن في قتل المنظومة الصحية عبر اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان وعدد من الأطباء والإداريين العاملين داخله”.

وتابع “المحاصرون في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع لا يجدون الآن شربة ماء، بينهم 12 طفلًا، وهم يناشدون العالم التدخل من أجل إدخال الماء”.

وطالب البرش بفك الحصار عن جميع المستشفيات في القطاع، مؤكدًا أن الاحتلال “لم يترك شيئًا إلا فعله، فقد دمر المدارس والمساجد والكنائس، وأخرج 22 مستشفى عن الخدمة، وهناك 102 سيارة إسعاف تضررت بكل مباشر”.

ويأتي حصار مستشفى كمال عدوان بعد اقتحامه، أمس الثلاثاء، واعتقال مديره أحمد الكحلوت.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس اعتقال قوات إسرائيلية مدير “كمال عدوان” واقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد اقتحامها المستشفى واحتجاز طواقم طبية.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن “القوات الإسرائيلية المتوغلة شمالي القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام”.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في اليوم ذاته لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية وطائرات مسيَّرة محيط مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وانقطاع التيار الكهربائي عنه.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي استهدافه لجميع مستشفيات القطاع، تزامنًا مع حرب مدمرة يشنها على غزة، خلّفت حتى مساء أمس 18412 شهيدًا و50100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية.