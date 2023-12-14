أنشطة ترفيهية لأطفال غزة النازحين والمصابين تخفيفا عنهم وسط الحرب والدمار (فيديو)

استفاد أطفال نازحون في قطاع غزة من أنشطة ترفيهية بمبادرة من شباب متطوع من القطاع لإخراج الأطفال من الأزمة التي يعيشون فيها منذ ما يقارب 3 أشهر.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تنظيم شباب من منتدى “شارك” أنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال في باحة مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وجمع الشباب ضمن حملة “شارك شعبك” عددا كبيرا من الأطفال النازحين وشاركوهم قصصا وأغاني وأنشطة ترفيهية.

وقال أحد المشاركين في الحملة إنهم يجوبون المستشفيات والمدارس للقاء الأطفال النازحين ومحاولة جعلهم يتجاوزون المحنة التي يعيشونها.

وظهر بعض الفرح على الأطفال النازحين الذين شاهدوا منازلهم تُدمر أو فقدوا آباءهم وعائلاتهم.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد الأطفال المتضررين من الحرب على غزة، والتي وصلت يومها التاسع والستين، كبير كما سقطت أعداد منهم شهداء.