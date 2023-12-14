إطلاق نار وتعذيب وبتر أطراف.. شهادات لفلسطينيين اعتقلهم جيش الاحتلال في غزة (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على شهادة خاصة من أسيرين فلسطينيين تحررا بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة وعاشا ظروفا صعبة، تعرضا خلالها للتعذيب، وأطلقت القوات الإسرائيلية على أحدهما النار وبترت قدمه.

وأفرج جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن مجموعة أخرى من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية في مناطق مختلفة من غزة.

وقال الشاب علاء غريب من معسكر جباليا والذي كان من بين النازحين في مستشفى الشفاء “اتصل بي جيش الاحتلال على هاتفي النقال للتوجه نحو الجنوب عن طريق المعبر الآمن. وخرجت مع مرضى الغسيل الكلوى نحو الجنوب، لكنه عند الحاجز اعتقلوني”.

وأضاف غريب الذي يعاني من مشكلة في قدمه: “طلبوا مني خلع ملابسي بالكامل للتفتيش؛ وبعدها طلب مني الجندي البقاء بالملابس الداخلية فقط، ثم قيدوا يدي وأغمضوا عيني وضربوني، وسحبوني على الأرض واقتادوني لجيب عسكري ثم أخذوني للأسر”.

ووصف غريب ظروف الأسر بـ”العذاب”، بسبب تعمد الاحتلال تعذيبهم بتقييد الأيدي وتغمية العيون وكانوا يدخلون الحمام بنفس الوضع. في حين أن الأكل لا يتجاوز رغيف خبز واحد وعلبة جبن طوال اليوم، أما مياه الشرب فكانت مليئة بالكلور والصدأ.

أما المسن محمود شحادة البالغ من العمر 62 عاما من سكان مخيم الشاطئ فقدم شهادته قائلا: “اعتقلوني من البيت، وسألوني عن مكان المختطفين الإسرائيليين وطلبوا مني تسليمهم، لكنني قلت لهم إنني رجل كبير ولا أعلم شيئا، فأطلقوا النار على قدمي إلى أن بُترت”.