استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس وطائرات الاحتلال تواصل الدمار (فيديو)

وصل عدد كبير من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي بقطاع غزة، صباح اليوم الخميس، بعد قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة البلد وكراج رفح.

وأسقطت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 13 شهيدا في خان يونس منذ صباح اليوم.

ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى من النساء والرجال المسنين والأطفال إلى المستشفى الذي اكتظ بالمصابين.

وتلقى جرحى القصف الإسرائيلي المصابون بإصابات بليغة العلاج على الأرض في ممرات المستشفى، فيما نقلت الطواقم الطبية الجرحى بصعوبة بسبب كثرتهم.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في منزل عائلة عاشور في رفح جنوبي قطاع غزة بعد استهداف إسرائيلي.

وحاول الأهالي انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض وإنقاذ الناجين، واستخدموا لذلك أدوات بسيطة.

وقال أحد الناجين من قصف اليوم الخميس إنه نازح من بيت لاهيا وجاء لزيارة أخته النازحة أيضا، موضحا أنه من الصعب وصف لحظة القصف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعدمت فجر اليوم الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة الغوث في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في 3 غرف صفية، تعود لعائلتي صالح وخليل.

كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة “أبو حسين” التابعة لوكالة الغوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنا على الأقل، أغلبهم من عائلتي أبو عودة وكفارنة، ومن النازحين من بيت حانون.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء، من مدرسة شادي أبو غزالة في المخيم، بعد تعصيب أعينهم، وتجريد غالبيتهم من الملابس.