استطلاع رأي: شعبية حماس ارتفعت في الضفة ورفض واسع لمحمود عباس

أظهر استطلاع للرأي بين الفلسطينيين ارتفاعًا في تأييد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج رفضا واسعا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع ما يقرب من 90% يقولون إنه “يجب أن يستقيل”.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” بالتعاون مع مؤسسة “كونراد أديناور” في رام الله، ارتفعت نسب دعم حماس في الضفة الغربية 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.

ووفقا للاستطلاع الذي جرى قبل أيام وأعلنت نتائجه أمس الأربعاء، فإن ما يقرب من 70% من الفلسطينيين طالبوا بحل السلطة الفلسطينية، كما رأى 90% منهم أن الرئيس عباس يجب أن يستقيل.

وكانت واشنطن قد دعت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي يقودها عباس حاليا، إلى تولي السيطرة على غزة في نهاية المطاف وإدارة المنطقتين تمهيدا لإقامة الدولة.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة تأييد العمل المسلح لمواجهة الاحتلال، حيث يرى أكثر من 60% من الفلسطينيين الذين شملهم أن “المقاومة هي الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال”.