اقتلعت أعلاما فلسطينية وسرقت مقتنيات منازل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، وأطلقت الرصاص على عدد من الشباب الفلسطينيين فيه وأسقطت شهداء وجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

وكانت الصحة قد أعلنت الليلة الماضية، استشهاد المواطنين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة واعتقال المئات.

وكانت مديرية التربية والتعليم في جنين، قد أعلنت تحويل التعليم اليوم الخميس إلى إلكتروني في المدينة ومخيمها، وأي بلدة يقتحمها الاحتلال، حفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون بمدينة رام الله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس واعتقلت ساهر دبور، للضغط على نجله مجد لتسليم نفسه، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامي بهاء حامد (18 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض لـ”وفا”، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت 5 أسرى محررين، وهم: أحمد نصري رشيد صبارنة (32 عاما)، وسيف كساب علي أبو دية (26 عاما)، ويوسف محمد عايد اخليل (22 عاما)، ومهدي محمد حماد أبو مارية (20 عاما)، وعلي سعيد صبارنة (29 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأشار عوض إلى أن قوات الاحتلال استولت على عشرات المركبات في بيت أمر، واقتحمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وحطمت أبوابها، واستولت على مقتنياتها.

وظهر جنود للاحتلال الإسرائيلي وهم يقتلعون الأعلام الفلسطينية من أعمدة الإنارة العمومية خلال اقتحاماتهم في الضفة الغربية ليلا.

واعتُقل 6 مواطنين أغلبيتهم أسرى محررون، وأصيب آخرون بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بيت أمر، وخاراس شمال غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس زيدان الكسار، وسلّمت إلى شقيقه رامي بلاغا لتسليم نفسه، بعد دهم منزلهما وتفتيشه في خاراس.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واستولت على عدة مركبات. كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال أثناء حملة الاعتقالات، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الخميس، 3 مواطنين من بيت لحم، بينهم طفل.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت معتز فهمي الدبس (34 عاما)، ونجله محمد (12 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثائر إبراهيم ديرية (35 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق جبل النواورة وداهمت عددا من المنازل، كما حطمت بعض المركبات في منطقة واد الحمل ببيت لحم. كما داهمت قوات الاحتلال منزل وليد الهريمي في شارع الصف وسط بيت لحم وفتشته.