الأخبار

“تركت العمل لأجل فلسطين”.. استقالة سياسية بريطانية من حزب العمال تضامنا مع غزة

وي غودمان، عضو حزب العمال البريطاني استقالت احتجاج على تواطوء قياجة الحزب ضد غزة
زوي غودمان عضو حزب العمال البريطاني استقالت احتجاجا على تواطؤ قيادة الحزب ضد الفلسطينيين في غزة (مواقع بريطانية)
14/12/2023-|آخر تحديث: 14/12/202302:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استقالت زوي غودمان، عضو حزب العمال البريطاني وعضو مجلس بريستول، أمس الثلاثاء، ردًّا على الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال في غزة، خلال تقديمها خطابًا دعت فيه إلى وقف إطلاق النار.

وفي خطابها أمام المجلس علقت زوي غودمان، على سبب استقالتها قائلة: “لسوء الحظ، ونتيجة لكيفية تعامل حزب العمال وبعض أعضاء مجموعة العمل المحلية مع الإبادة الجماعية في غزة وردنا عليها، فإنني سأستقيل من حزب العمال اليوم”، وأنهت خطابها مرددة: “فلسطين حرة، أوقفوا إطلاق النار الآن”.

وبعد الانتهاء من جلسة المجلس، تم عرض العلم الفلسطيني أمام قاعة مدينة بريستول، للضغط على المجلس من أجل المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وتضامن عدد من أعضاء الحزب مع زوي غودمان، ودعمها لوقف إطلاق النار، كما ساهم أعضاء من الحزب في تقديم عريضة للنواب الأربعة عن المنطقة، تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد أكدت في وقت سابق، استقالة العديد من أعضاء حزب العمال، بسبب عدم رغبة القيادة في إظهار أي درجة من درجات التعاطف الإنساني مع حياة الفلسطينيين وما يتعرضون له من إبادة جماعية في غزة.

كما أن زعيم الحزب كير ستارمر أثار موجة من الغضب عندما صرح في مقابلة مع قناة (إل بي سي) في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن لإسرائيل “الحق” في حجب المياه والكهرباء عن الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر