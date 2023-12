“تركت العمل لأجل فلسطين”.. استقالة سياسية بريطانية من حزب العمال تضامنا مع غزة

استقالت زوي غودمان، عضو حزب العمال البريطاني وعضو مجلس بريستول، أمس الثلاثاء، ردًّا على الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال في غزة، خلال تقديمها خطابًا دعت فيه إلى وقف إطلاق النار.

وفي خطابها أمام المجلس علقت زوي غودمان، على سبب استقالتها قائلة: “لسوء الحظ، ونتيجة لكيفية تعامل حزب العمال وبعض أعضاء مجموعة العمل المحلية مع الإبادة الجماعية في غزة وردنا عليها، فإنني سأستقيل من حزب العمال اليوم”، وأنهت خطابها مرددة: “فلسطين حرة، أوقفوا إطلاق النار الآن”.

WATCH: This is the moment Bristol City Councillor Zoe Goodman dramatically resigned from the Labour Party today over its response to ‘the genocide in Gaza’ pic.twitter.com/iQRZ1JFeQd

وبعد الانتهاء من جلسة المجلس، تم عرض العلم الفلسطيني أمام قاعة مدينة بريستول، للضغط على المجلس من أجل المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وتضامن عدد من أعضاء الحزب مع زوي غودمان، ودعمها لوقف إطلاق النار، كما ساهم أعضاء من الحزب في تقديم عريضة للنواب الأربعة عن المنطقة، تدعو إلى وقف إطلاق النار.

In an unexpected statement, Bristol Cllr Zoe Goodman has resigned from the Labour Party following her presentation of a petition calling for a Ceasefire in the Israel-Palestine conflict. Bristol Green Party stands in solidarity with Zoe and supports her call for a Ceasefire.

— Bristol Green Party (@bristolgreen) December 12, 2023