جيش الاحتلال يدمر مقبرة الفالوجا شمالي غزة وينبش قبور الشهداء والأطفال (فيديو)

رصدت عدسة الجزيرة مباشر بعضا من مشاهد الدمار الذي لحق بمقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، على أيدي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت الكاميرا المقابر وقد هدّمت وأغرقت بالمياه في ظل طقس سيئ وقصف إسرائيلي متواصل على القطاع لم يتوقف منذ ما يزيد عن شهرين.

وقال أحد شهود العيان للجزيرة مباشر “تفاجأنا بجرافات الاحتلال بعدما قامت بهدم عدد من المنازل، إذا بها تتوجه ناحية المقبرة وتنتشل جثامين الشهداء من تحت الأرض بلا أدنى ضمير أو إنسانية”.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر نبش قوات الاحتلال عشرات القبور، من بينها الجرار الصغيرة التي دفن بداخلها الأطفال.

وكانت مياه الأمطار قد غمرت شوارع المخيم وأزقته الضيقة، كما تسرّبت إلى مئات المنازل المتهالكة وأماكن الإيواء والنزوح جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

ويحاصر جيش الاحتلال مخيم جباليا منذ نحو أسبوع وينفذ غارات جوية ومدفعية عليه بشكل مكثف، خاصة خلال ساعات الليل، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، إضافة إلى الدمار المادي للبنية التحتية ومئات المنازل.

يذكر أن مخيم جباليا يعدّ أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في القطاع، ويقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية تحمل الاسم ذاته، ويقطنه نحو 114 ألف لاجئ مسجل حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).