جيش الاحتلال يعلق على فيديو اقتحام جنوده لمسجد في جنين وقراءة صلوات عبر مكبراته (فيديو)

تعهد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، باتخاذ “إجراءات تأديبية” بحق الجنود الذين ظهروا في مقطع فيديو داخل أحد المساجد في جنين بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على منصة إكس “تم إبعاد الجنود الذين ظهروا في مقطع الفيديو عن النشاط العملياتي بشكل فوري، بمجرد استلام مقاطع الفيديو والتحقيق الأولي في ملابسات الحادث من قبل القادة”.

ووصف أدرعي سلوك الجنود الذين ظهروا في مقاطع الفيديو بأنه “خطير ويتعارض كليا مع قيم الجيش الإسرائيلي”، متوعدا باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية خلال بيان لها، إنها “شاهدت فيديو غير مناسب لجنود إسرائيليين يقرأون تراتيل يهودية داخل مسجد بجنين وتشعر بالقلق”.

وبدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية “ندين بشدة استفزازات الجنود الإسرائيليين الذين دخلوا مسجدا في جنين وتجاهلوا حرمة أماكن العبادة”.

وأضاف “نتوقع أن تنتهي الهجمات على الأماكن المقدسة الإسلامية فورًا، ونتوقع معاقبة الذين يقومون بهذا التحريض بأشد العقوبات، فالمنطقة بحاجة إلى المزيد من السلام، وليس المزيد من العنف”.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحموا الخميس، مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، واستخدموا مكبرات الصوت لأداء صلوات تلمودية فيه.