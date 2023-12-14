حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية وطائرات الاحتلال تغير على قرى داخل لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصر من اللواء 300 التابعة للحزب استهدفت قبل ظهر‎ ‌‏اليوم الخميس بـ”الأسلحة المناسبة” ‌‏تجمعا لجنود جيش الاحتلال في المواقع الحدودية اللبنانية الإسرائيلية.

وقالت قيادة الحزب في بيان لها “دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة صاروخية على ثكنة شوميرا” (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة شمال إسرائيل).

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنّت هجوما واسعا على أهداف تابعة لحزب الله في قرى جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ غارات جوية بطائرات حربية على أهداف تابعة لحزب الله، شملت بنى تحتية ومباني عسكرية في الداخل اللبناني.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف تلة العويضة والعزية والأطراف الجنوبية لبلدة الخيام والمنطقة الواقعة بين بلدتي علما الشعب والناقورة وأطراف بلدة الطيبة وتلة المحامص.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات أخرى على أطراف بلدات مارون الراس وعيترون في القطاع الأوسط.

وتضامنًا مع المقاومة في قطاع غزة، يتبادل حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا منذ 8 أكتوبر الماضي، أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.