سي إن إن: تقرير للمخابرات الأمريكية يؤكد أن نصف القنابل التي ألقتها إسرائيل على غزة “غبية”

كشف تقرير للاستخبارات الأمريكية أن القنابل غير الموجهة “الغبية” تشكل نحو نصف ذخائر (جو ـ أرض) التي استخدمتها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة.

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، الخميس، تفاصيل التقرير نقلا عن 3 مصادر اطلعت عليها.

وبحسب التقرير، فإن ما بين (40 ـ 45)% من ذخائر (جو ـ أرض) الـ 29 ألفًا التي استخدمتها إسرائيل في هجماتها على غزة كانت عبارة عن قنابل غير موجهة، أما الباقي فكان قنابل دقيقة التوجيه.

وأشار التقرير إلى أن القنابل غير الموجهة تشكل خطرًا أكبر على المدنيين خاصة في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة، لأنها أقل دقة ولا تتجه نحو هدف محدد، مبينًا أن إسرائيل تستخدم هذه الذخائر ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين.

وفي السياق، أكد خبراء لـ(سي إن إن) أن استخدام القنابل غير الموجهة ينفي حجة إسرائيل أنها تحاول تقليل الوفيات بين المدنيين في قطاع غزة.

Exclusive: Nearly half of the Israeli munitions dropped on Gaza are imprecise ‘dumb bombs,’ US intelligence assessment finds #NewsBreak https://t.co/S4TTnnC0yk — Khalid Hamideh (@KhalidHamideh) December 14, 2023

وشدد بريان كاستنر، كبير مستشاري الأزمات في برنامج الاستجابة للأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية، أنه يشعر بالصدمة والقلق الشديدين بشأن استخدام إسرائيل للقنابل غير الموجهة، قائلا إنها مشكلة كبيرة تلحق ضررا بالمدنيين.

ومن جانبه قال مارك غارلاسكو، الذي كان محللًا عسكريًا سابقًا في الأمم المتحدة ومحققًا في جرائم الحرب، إن استخدام الذخائر غير الموجهة في منطقة كثيفة السكان مثل غزة، يزيد بشكل كبير من احتمال أن يتم تفادي الهدف وأن يتم إلحاق الأذى بالمدنيين في العملية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أول أمس، إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لقطاع غزة، وإن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعين عليه تغيير حكومته لإيجاد حل طويل الأمد”.

وصباح اليوم ذاته، أكد بايدن في اتصال مع نتنياهو ضرورة إيلاء إسرائيل حساسية أكثر بشأن عدم استهداف المدنيين في غزة.