سي إن إن: تقرير للمخابرات الأمريكية يؤكد أن نصف القنابل التي ألقتها إسرائيل على غزة “غبية”

كشف تقرير للاستخبارات الأمريكية أن القنابل غير الموجهة “الغبية” تشكل نحو نصف ذخائر (جو ـ أرض) التي استخدمتها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة.

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، الخميس، تفاصيل التقرير نقلا عن 3 مصادر اطلعت عليها.

وبحسب التقرير، فإن ما بين (40 ـ 45)% من ذخائر (جو ـ أرض) الـ 29 ألفًا التي استخدمتها إسرائيل في هجماتها على غزة كانت عبارة عن قنابل غير موجهة، أما الباقي فكان قنابل دقيقة التوجيه.

وأشار التقرير إلى أن القنابل غير الموجهة تشكل خطرًا أكبر على المدنيين خاصة في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة، لأنها أقل دقة ولا تتجه نحو هدف محدد، مبينًا أن إسرائيل تستخدم هذه الذخائر ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين.

وفي السياق، أكد خبراء لـ(سي إن إن) أن استخدام القنابل غير الموجهة ينفي حجة إسرائيل أنها تحاول تقليل الوفيات بين المدنيين في قطاع غزة.

