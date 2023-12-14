عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي عنيف لمناطق عدة في قطاع غزة (فيديو)

استشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، بقصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووصل شهداء وجرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات بعد قصف إسرائيلي لشقة سكنية في المخيم.

كما وصل شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، باستهداف منزل لعائلة الصالحي في النصيرات.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وجُرح آخرون بقصف إسرائيلي لمنزل لعائلة شحادة قرب مسجد ابن تيمية شمال رفح بجنوب قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الجرن في جباليا البلد.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، كما استهدفت بناية سكنية في بلدة جباليا شمالي القطاع.

وفي رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي تل السلطان، وآخرين في مخيم الشابورة؛ مما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا على الأقل، وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وانتُشلت جثامين 10 شهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في مخيم يبنا في رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال 6 غارات على الشريط الحدودي مع مصر؛ مما أدى إلى حدوث ارتجاجات في عشرات المنازل في تلك المنطقة، وانهيار منزلين على الأقل.

ويُذكر أن المواطنين في مدينة غزة يعانون شحًّا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما في المواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول إليها، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

كما توجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال اكتظاظا كبيرا بالنازحين.