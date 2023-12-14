الجزيرة مباشر ترصد لحظة خروج الطاقم الطبي والصحفيين من مركز شهداء جباليا بعد قصفه (فيديو)

رصدت صور خاصة حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر لحظة خروج الطاقم الطبي والممرضين والصحفيين من مركز شهداء جباليا الطبي بعد قصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

وتضمنت الصور الخاصة عددا من سكان غزة من النساء والأطفال وهم يغادرون المركز في الليل الدامس بحثا عن طريق آمن يقيهم من الصواريخ الإسرائيلية.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش الذي كان من ضمن الطاقم الطبي الذي غادر المركز بعد استهدافه “إن جيش الاحتلال قصف مركز شهداء جباليا الطبي الذي يعد المركز الصحي الوحيد المتبقي والذي يغطي الاحتياجات الطبية لمناطق شمال غزة ومدينة غزة بأكملها”.

وأضاف البرش للجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال بعدما تمكن من إغلاق مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي، فإنه أصر على إخراج مركز شهداء جباليا الطبي من الخدمة بهدف القضاء على ما تبقى من المؤسسات الطبية الفلسطينية التي تقدم الإسعافات اللازمة للمصابين والجرحى.

وأوضح البرش أن عملية قصف واستهداف مركز شهداء جباليا الطبي تمت حينما كان أعضاء الفريق الطبي والممرضون بصدد تقديم الرعاية الطبية لأكثر من 260 حالة داخل المركز قبل مغادرته.