“لله ما أعطى ولله ما أخذ”.. عائلات تودع شهداء ارتقوا جراء قصف إسرائيلي متواصل على رفع (فيديو)

ودّعت عائلات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ذويها الشهداء بالدموع والألم، صباح اليوم الخميس، بأحد مستشفيات المدينة في مشاهد مؤثرة.

وبكى أهالي الشهداء بحرقة أمام جثث ذويهم المتراصة في باحة المستشفى قبل الصلاة عليها ودفنها، بعد أن قتلهم قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وفقدَ بعض أهالي رفح والنازحين إليها عائلات بأكملها، وظهرت امرأتان وهما تبكيان رجلا وأطفالا شهداء، وشابان يبكيان عائلتها.

وظل أب يُصبّر ابنته التي يبدو أنها فقدت زوجها وأطفالها، ويطلب منها أن تقول “الحمد لله” وهو يعانقها بقوة ولسانه يردد “اللهم لك الحمد ولك الشكر.. لله ما أعطى ولله ما أخذ” قبل أن تنهمر دموعه في غفلة منه.

وأقام الأهالي صلاة الجنازة على الشهداء في ساحة مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح بعد انتشار بعضهم من تحت الأنقاض في المحافظة الوسطى.

وتكررت مشاهد الحزن والألم التي باتت تعم القطاع المنكوب منذ ما يقارب 3 أشهر جراء القصف الجوي والتوغل البري للاحتلال الإسرائيلي.

وانهار رجل قبل إتمام الصلاة باكيا من شدة الحزن على ذويه الذين استشهدوا، وجثا مسنّ على ركبتيه لوداع ابنه الشاب الشهيد.

وظهرت الأكفان وقد ملأتها الدماء جراء القصف العنيف الذي يخلف جروحا وبترا، ويحوّل عددا كبيرا من الشهداء إلى أشلاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.