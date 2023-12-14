“معهم أسلحتهم ومعنا الله”.. طفلة تؤكد صمود أهل غزة ورفض النزوح إلى سيناء (فيديو)

“طبعا لن ننزح لسيناء”. بحزم وثقة تحدثت طفلة من قطاع غزة إلى كاميرا الجزيرة مباشر، قائلة إنها وعائلتها وجميع أهالي القطاع يتشبثون بأرضهم ولن يغادروها رغم القتل والتهجير الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأكدت الطفلة على بقائهم في غزة قائلة “رح نظل ببيوتنا”، وسألها المراسل عن ما إذا قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بيوتهم فأجابت “طبعا لن نخاف” بإصرار وثقة أبهرت المراسل الذي سألها عن مصدر قوتها.

أجابت الطفلة بتلقائية وإيمان قائلة: “طبعا المسلمون سينتصرون في الآخر، هم معهم أسلحتهم ونحن الله معنا، والله أحسن من 100 سلاح”.

أقرت الطفلة الصغيرة أنها “تشعر بالخوف أحيانا” لكنها تقوي نفسها بالقول “فلسطين ستنتصر”.

وعن تأثر حياتها وطفولتها بما يجري في غزة، قالت الصغيرة إنها تفتقد اللعب والتنزه، كما أنها فقدت ألعابها خلال القصف الإسرائيلي لمنزلهم.

وأكثر ما حزنت عليه الطفلة هي دميتها التي أهدتها إياها جدتها وكانت تتمنى الاحتفاظ بها إلى أن تهديها إلى بناتها بعد أن تكبر وتنجب أطفالا.

قالت الصغيرة إنها لم تكن تعلم أن القصف سيحدث وأنه سيوقف المياه في غزة، مضيفة أنها اضطرت وأسرتها للنزوح من منزلهم دون أن يأخذوا منه شيئا، حتى بطائق هوية أمها وأبيها.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على غزة في اليوم الـ68 من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصَر، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 18608 -نحو 70% منهم أطفال ونساء- و50594 مصابًا، فيما وسّع جيش الاحتلال عملياته في جنين شمالي الضفة الغربية.