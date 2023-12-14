“هذه أهداف إسرائيل”.. فلسطيني يودع رفيقه وابنه في مشهد مؤثر بعد قصف إسرائيلي لرفح (فيديو)

ودع فلسطيني في قطاع غزة طفلا شهيدا في مشهد مؤثر، اليوم الخميس، بمستشفى أبي يوسف النجار بمدينة رفح.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر مشهدا مؤثرا لتوديع الطفل غيث بلال عاشور ووالده اللذين استشهدا صباح اليوم بغارة إسرائيلية عنيفة.

وفي مشهد مؤثر ودع محمود جبر من رفح الطفل الشهيد غيث ابن صديقه ورفيقه الذي استشهد أيضا بنفس القصف في رفح.

وقال الرجل المكلوم “هاي البنك.. هاي بنك الأهداف.. هاي إسرائيل.. طفل 3 سنين”، وانفجر باكيا من شدة الحزن.

واستشهد 27 مواطنا على الأقل، فجر اليوم الخميس، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل مواطنين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، وفي جنوبه خاصة مدينتي رفح وخان يونس، حيث استشهد 27 مواطنا على الأقل بقصف لمنزلي عائلتي عاشور وأبي ضباع في رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 18 ألفا و600 شهيد، ونحو 50 ألفا و600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق.