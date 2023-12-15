الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين تجاريتين “متجهتين إلى إسرائيل” والبحرية الأمريكية تتدخل

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، استهداف سفينتي حاويات قبالة سواحل اليمن كانتا “متجهتين إلى إسرائيل”، بعد سلسلة هجمات مشابهة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر منصّة إكس “نفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية… عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (إم إس سي ألانيا) و(إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين”.

وكانت وكالة أسوشيتد برس نقلت عن مسؤول أمريكي، الجمعة، قوله إن سفينة ترفع علم ليبيريا أصيبت في عرض البحر الأحمر بصاروخ أطلق من اليمن، وإن النيران تشتعل في هيكل السفينة.

وقالت شركة “أمبري” البريطانية البحرية إن الأمر يتعلق باستهداف سفينة حاويات مملوكة لسويسرا والتي كانت ترفع علم ليبيريا أثناء إبحارها نحو الشمال على بعد نحو 22.8 ميل جنوب غربي المخا باليمن.

وأضافت أمبري أن السفينة كانت متجهة إلى جدة بالسعودية وأنها واصلت الإبحار شمالا وغيرت مسارها 180 درجة بعد 30 دقيقة تقريبا لتبحر جنوبا وتعود نحو باب المندب.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينتي الحاويات( MSC Alanya إم إس سي ألانيا "و" MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم3) المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي، لرفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية. pic.twitter.com/KUiOCJjgoQ — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 15, 2023

تدخل أمريكي

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن صاروخا باليستيا أُطلق في وقت سابق من الأراضي اليمنية التي يسيطر عليه الحوثيون أصاب السفينة في مضيق باب المندب.

وأضاف أن المدمرة البحرية الأمريكية “ماسون” في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بالصاروخ.

ونقلت وكالة رويترز عن شركة (هاباج لويد) الألمانية أن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت هي الأخرى لهجوم بالقرب من السواحل اليمنية ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، الخميس، أن قواتها البحرية نفّذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيّرة.

وقال المتحدث باسم الجماعة إن “عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية”.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور سفن عدّة كانت متجهة لإسرائيل خلال الـ48 ساعة الماضية.