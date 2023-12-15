غزة.. طبيبة تستقبل عمّها شهيدا وهي على رأس عملها في المستشفى (فيديو)

كشفت الطبيبة الكفن عن وجه عمّها ونزعت الكمامة الطبية عن وجهها وطبعت على جبينه قُبلة الوداع قبل أن تنهار باكية

استقبلت طبيبة من غزة خبر استشهاد عمّها بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، وهي على رأس عملها في أحد مستشفيات القطاع.

وخرجت الطبيبة بيسان أبو جزر إلى باحة المستشفى التي وُضعت فيها جثث الشهداء، وجلست عند رأس عمّها نبيل أبو جزر لتودعه، وقد استُشهد في غارة إسرائيلية على غزة، أمس الخميس.

كشفت الطبيبة الكفن عن وجه عمّها ونزعت الكمامة الطبية عن وجهها وقبّلت جبينه قُبلة الوداع، وانهارت باكية من شدة الحزن على فراقه.

ويكثّف جيش الاحتلال قصف غزة في اليوم الـ70 من عدوانه على القطاع المحاصَر؛ ليرتفع عدد الشهداء إلى 18787 والمصابين إلى 50897 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.