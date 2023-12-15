لم يجد سريرا بالمستشفى.. أب من غزة يسير بطفله في الشارع حاملا المحلول الطبي (فيديو)

ارتأى الأب أخذ طفله إلى مدرسة النزوح التي يقيمون فيها إلى حين انتهاء المحلول الذي تلزمه على الأقل 4 ساعات

صادف مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح أبًا يحمل المحلول الطبي لابنه ويسيران معًا في الشارع، أمس الخميس، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الأب إن ابنه “لم يأكل منذ 3 أيام”، وإنه أصيب بنزلة معوية شديدة وعندما أخذه إلى مستشفى “شهداء الأقصى” علّقوا له المحلول إلا أنهم لم يجدوا له سريرًا.

وصف الأب النازح مع أسرته إلى إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الوضع في مستشفى شهداء الأقصى بأنه “صعب” بسبب الاكتظاظ وخطورة حالات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وارتأى الأب أخذ طفله إلى مدرسة النزوح التي يقيمون فيها إلى حين انتهاء المحلول الذي تلزمه على الأقل 4 ساعات، ثم إعادته إلى المستشفى مرة أخرى.

وتعيش المنظومة الصحية في قطاع غزة أزمة حقيقية جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي، إذ لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب أعداد الجرحى والمصابين الهائلة، مع استشهاد بعض الأطقم الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات.

ويكثّف جيش الاحتلال قصف غزة في اليوم الـ70 من عدوانه على القطاع المحاصَر؛ ليرتفع عدد الشهداء إلى 18787 والمصابين إلى 50897 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويأتي ذلك وسط تصعيد جديد في الضفة الغربية.