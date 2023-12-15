متصل فلسطيني يوجه 6 رسائل “هادئة” إلى نتنياهو عبر الجزيرة مباشر.. ماذا قال؟ (فيديو)

المتصل: تستطيع تشجيع جنودك لدخول إلى قلب المعركة لكنك لا تستطيع ضمان خروجهم منها أحياء أو أموات

وجّه مواطن فلسطيني رسائل “هادئة” إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر شاشة الجزيرة مباشر، أمس الخميس، في مداخلة هاتفية على الهواء.

وقال المواطن برصانة وثبات، مؤكدًا أنه لن يسيء إلى أحد وإن كان يتحدث عن عدوّه، إنه يرغب في توجيه 6 رسائل إلى نتنياهو، وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي “إنك بدأت حربًا وأنت لا تستطيع أن تعرف كيف تخرج منها”.

وتابع المتحدث بهدوء مخاطبًا نتنياهو “أنت تقول إنك ستنتصر لكنك لا تستطيع ضمان ذلك، فالانتصار والهزيمة ليست بيدك”، وزاد “تستطيع أن تدخل انتخابات رئاسة الحكومة وتفوز بها، لكنك لا تستطيع أن تضمن بقاءك في المنصب”.

وقال المواطن الفلسطيني لنتنياهو “إنك تستطيع أن تعد أهالي الأسرى الإسرائيليين بأنك ستُعيد ذويهم إليهم سالمين، إلا أنك لا يمكن أن تضمن سلامتهم وخروجهم أحياء، لأن الأمر ليس بمشيئتك”.

وفي رسالته الخامسة لرئيس وزراء إسرائيل قال المتصل بالجزيرة مباشر “تستطيع تشجيع جنودك للدخول إلى قلب المعركة لكنك لا تستطيع ضمان خروجهم منها أحياءً أو أمواتًا”.

وفي آخر رسائله قال المواطن الفلسطيني بإيمان وثبات “تستطيع أن تفكر في مجريات الحرب وتخطط لها، لكنك لا تعلم أن هناك إلهًا حكيمًا هو المخطط”، واستطرد قائلًا إن الاحتلال الإسرائيلي كرر كثيرًا كلمة “النصر” لكن النصر ليس بأيديهم.