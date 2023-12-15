نشطاء يحيون الذكرى الـ 7 لاغتيال الزواري ويطالبون قيس سعيد بمنح الجنسية التونسية لأرملته

7 سنوات مرت على اغتيال الشهيد التونسي محمد الزواري ولا تزال ذكراه حاضرة في الأذهان، لا سيما مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبروز اسمه من جديد للدور الذي اضطلع به في تطوير المنظومة العسكرية لكتائب القسام.

واستنكر ناشطون تونسيون عبر المنصات ما وصفوه بـ “تعطيل” قضية الشهيد التونسي محمد الزواري تزامنا مع الذكرى السابعة لاغتياله يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 ومع حرب غزة، وطالبوا السلطات التونسية بإنصافه ومنح الجنسية التونسية لزوجته الفلسطينية تكريما لهما.

ونظمت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، الأربعاء، ندوة صحفية بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لاغتيال الزواري، بعنوان “قضية الزواري: الأمن المفقود والقضاء المفقود”، وتحت شعار “روح الشهيد حاضرة في أرض المعركة”، في إشارة إلى الطائرات المسيّرة “الزواري” التي استعملتها المقاومة الفلسطينية لأول مرة في معركة طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعبر ناشطون تونسيون عن فخرهم بإنجازات ونضال الشهيد “طيار المقاومة” محمد الزواري ودعوا لتنظيم مسيرة يوم 16 ديسمبر/كانون الأول، تنديدا باغتياله على يد عناصر الموساد ولمطالبة القضاء برد اعتباره.

وقال الإعلامي نجيب الدزيري في برنامج حواري “انتمي لليسار ومحمد الزواري رفع رأسي أمام إبني..أنظر في عينيه وأخبره بمشاركة طائرات تونسية في عملية 7 أكتوبر”.

وعبرت الناشطة مريم في تدوينة عن اعتزازها بمقابلة أرملة الشهيد محمد الزواري واستنكرت ضياع 7 سنوات دون إظهار حقه و”7 سنوات من الوعود الزائفة بإسناد الجنسية التونسية لأرملته” وفق قولها.

حصل لي الشرف أن قابلت أرملة الشهيد محمد الزواري، السيدة الفاضلة ماجدة خالد صالح، ولا يسعني اليوم الا ان اشعر بالخزي والعار والغضب والقهر.

7 سنوات من الحق الضائع والاهمال.

7 سنوات وماجدة تتلقى وعودا زائفة لمنحها الجنسية التونسية. https://t.co/fODribLOWD — 𓂆 Meryem (@hgmeryem) December 13, 2023

ودعا الناشط خالد في تدوينة، السلطات التونسية وعلى رأسها الرئيس قيس سعيد إلى تكريم طيار المقاومة عبر إسناد الجنسية التونسية لأرملته وصون حقوقها كاملة.

ارملة البطل التونسي محمد الزواري جديرة بالجنسية التونسية

تكريم طيار المقاومة يبدأ بتكريم ارملته و صون حقوقها كاملة

دعوة للسلطات التونسية و على رأسها رئيس الدولة لتكريم رمز من رموز تونس و الوطن العربي

محمد الزواري سيف من سيوف الحق 👌🇹🇳🇵🇸 https://t.co/Gtkgo9h3TY — khaled tns (@khaled_tns) December 13, 2023

ونددت الناشطة أسماء في تدوينة بعدم البت في قضية الزواري لهذه اللحظة وتوجيه الاتهام للموساد مباشرة وعدم العثور على الملف القضائي وتابعت “للتذكير..نحن نعيش في دولة عادلة ومستقلة وقضاؤها نزيه”.

وكانت ماجدة صالح زوجة الشهيد محمد الزواري قد وجهت التحية إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إبان بدء عملية “طوفان الأقصى”. وقالت في تصريحات للجزيرة مباشر إنها تشعر بفخر كبير بعد استخدام مسيّرات الزواري التي تحمل اسم زوجها الشهيد خلال العملية.

عبّرت عن فرحتها بإطلاق الـقـ ــسـ ـــام طائرات تحمل اسم زوجها.. زوجة الشهيد #محمد_الزواري تبارك عملية #طوفان_الأقصى #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hAecfB1H5y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2023

وكشفت كتائب القسام، عام 2021، عن مسيّرة “الزواري” ونشرت مقاطع فيديو لها، قائلة إنها نفّذت طلعات رصد واستطلاع لمواقع تابعة لجيش الاحتلال، وعادت لمواقعها سالمة.

واغتيل الزواري بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس جنوبي تونس في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، وتم توجيه اتهامات إلى الموساد الإسرائيلي بقتله.